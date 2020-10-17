Galatasaray, Denizhan için Ümraniyespor'dan öncelik sözü aldı

Fatih Terim'in, Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında genç oyuncu Denizhan Taşkan'ı çok beğendiği öğrenildi.

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 31 Ağustos Pazartesi günü sarı-kırmızılı ekibin Ümraniyespor'la yaptığı hazırlık maçında dikkatini çeken Muammer Denizhan Taşkan'ın transfer edilmesini istedi.

ÖNCELİK SÖZÜ ALINDI

Terim'in yardımcılarının, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ümraniyespor'la temasa geçtiği ve 'transferde öncelik sözü' aldığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Fatih hoca'nın beğendiği genç isim için “Ocak ayında transferi adına önceliği bize verin. Kimseye de Denizhan için söz vermeyin. Sizden tek isteğimiz bu. Zamanı gelince konuşuruz.” diyerek 20 yaşındaki oyuncu için ilk hamlesini de yaptı.