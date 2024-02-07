Galatasaray, Derrick Köhn'de sona yaklaştı Galatasaray'ın bir numaralı gündemi sol bek konusu. Sarı-kırmızılılar Hannover'da forma giyen Derrick Köhn'ü bitirmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da transferin bitmesine kısa bir süre kalan kritik saatler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların transfer için bir numaralı gündemi sol bek takviyesi.

Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan Derrick Köhn transferinde önemli mesafe katetti. Menajeri İstanbul'a gelen sol bekin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Pazarlıklar kıyasıya sürüyor

25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ve Hannover 96 arasında pazarlıklar devam ediyor.

Galatasaray, Derrick Köhn için Hannover'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Sarı-kırmızılıların teklifi 400 bin euro kiralama ve 2 milyon euro satın alma opsiyonu şeklinde oldu. Hannover ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını iletti.

Hannover, sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euroya serbest kalır' yazan Köhn için 3.5 milyon euro talep ediyor. Galatasaray ve Alman ekibinin kısa süre içerisinde transfer için orta noktada buluşması bekleniyor.