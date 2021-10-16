Galatasaray, devre arasında iki isimle anlaşacak

Stadyum isim sponsorluğunda alınan gelir sarı-kırmızılıların elini rahatlattı. Yönetim de devre arasına girilmeden transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'da Türk Telekom ile yapılan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona erdi. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılar, Timur İnşaat'la anlaşarak stadyum isim sponsorluğu konusunda NEF ile sözleşme imzalamıştı. Galatasaray bu anlaşmadan 725 milyon lira kazanacağını duyurmuştu.

Milli arada çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray'da artık tüm gözler yarın oynanacak Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında ise Perşembe günü Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in direktifleri sonrasında transfer çalışmaları da hız kazandı.

Galatasaraylı yöneticilerin, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sıralarda yer alan Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny konusunda çok önemli adımlar attığı öğrenildi.

Her iki oyuncunun da ocak ayında sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi kabul etmelerinin dışında, bonservis konusunda da pozitif gelişmeler yaşanıyor.

İLK HEDEF ELNENY

Arsenal'in, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen Elneny'yi, Ocak ayında uygun bir ücret karşılığında bırakmayı kabul ettiği bildirildi. Sarı-kırmızılılar, 1-2 milyon euro arasında bir ücretle Mısırlı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamaya çalışacak.

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray’ın golcüsü Mostafa Mohamed, Mısır'daki maçın ardından vatandaşı Elneny ile fotoğrafını paylaşarak, göz kırpma işaretini not olarak düşmüştü. Bu gelişme de, Elneny'nin artık Galatasaray'a çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

GEDSON TAKIMDA SÜRE ALAMIYOR

Gedson Fernandes konusunda da Benfica'da kulüp başkanlığına Rui Costa'nın gelmesi büyük bir avantaj teşkil ediyor. Genç orta saha oyuncusunun takımında süre alamaması, devre arasında yolların ayrılma ihtimalini güçlendirmiş durumda.

Sarı-Kırmızılılar bu transferi kiralama yöntemiyle değil, bonservisle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi de masadaki ihtimallerden biri. Terim'in eski öğrencisi Rui Costa'nın, Gedson Fernandes transferine sıcak yaklaşması, Florya'da heyecan yaratıyor. Fatih hoca, şimdiden Elneny-Gedson ikilisini birlikte kullanmanın kurgusunu oluşturmaya çalışıyor.

İKİ OYUNCU DA TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN TANIYOR

Bonservisi Arsenal'da bulunan Mohamed Elneny, daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi. 29 yaşındaki orta saha 36 resmi maçta süre aldı. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist üretti.

Gedson Fernandes geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tuttu. 22 yaşındaki orta saha sarı-kırmızılı formayla 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.