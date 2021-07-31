Galatasaray, Diagne'nin bonservisini 4 milyon euro olarak belirledi

Galatasaray, Diagne'nin bonservisini 4 milyon euro olarak belirledi

Diagne transferinde Cagliari ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 3-4 milyon euro arası belirledi.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Premier Lig’de mücadele eden West Bromwich’e kiralanmasına karşın 11 golle G.Saray’ın 2020-21 sezonunda en çok skor katkısı sağlayan ismi olan Diagne için İtalyanlar devreye girmişti.

BONSERVİS BEDELİ 3-4 MİLYON EURO ARASI

G.Saray’ın 3-4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Diagne için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.

2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon da başka bir kulübe satılması gündemde olan Diagne yine sezona golle başladı.

PSV MAÇINDA EN HAZIR OYUNCUYDU

PSV maçında fizik olarak en hazır oyuncu olarak öne çıkan ve oyuna girdikten sonra rakibine hem kırmızı kart gördürüp hem de gol atan Diagne beğeni toplamıştı.