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    Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti

    Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti

    Galatasaray, Mbaye Diagne ile yolları ayırdığını KAP'a duyurdu. Senegalli santrfor, yeni sezonda Karagümrük'te oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 23:12
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 23:20
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    Galatasaray yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürürken, geçen sezonda istediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti.

    Karagümrük ile anlaştı

    30 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusunun Karagümrük ile 1 yıllığına anlaştığı açıklandı.

    İstenmeyen adam ilan edildi

    Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılmıştı.

    Galatasaray, Diagne nin sözleşmesini feshetti #1

     

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    Galatasaray, Diagne nin sözleşmesini feshetti #2


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