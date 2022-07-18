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- Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Galatasaray, Mbaye Diagne ile yolları ayırdığını KAP'a duyurdu. Senegalli santrfor, yeni sezonda Karagümrük'te oynayacak.
- Haber Merkezi
- 18.07.2022 - 23:12
- Güncelleme : 18.07.2022 - 23:20
Galatasaray yeni sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürürken, geçen sezonda istediği verimi alamadığı Mbaye Diagne'nin sözleşmesini resmen feshetti.
Karagümrük ile anlaştı
30 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusunun Karagümrük ile 1 yıllığına anlaştığı açıklandı.
İstenmeyen adam ilan edildi
Sarı-kırmızılılarda istenmeyen adam ilan edilen ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılmıştı.
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