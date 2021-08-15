Galatasaray, Doğan Alemdar'ı transfer etmek istiyor

Sarı-kırmızılılar kaleci transferi için Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile pazarlıklara başladı.

Galatasaray 'da, yeni sezon öncesi transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera'nın formsuzluğu dikkat çekti. Avrupa Ligi maçında kaleyi koruyan İsmail Çipe beklentileri karşılayamadı. Bunun üzerine yönetim transfer kararı aldı.

Galatasaray, Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'a kancayı taktı. Avrupa kulüplerinin de radarında olan 18 yaşındaki file bekçisi için sarı kırmızılıların resmi girişimlere başladığı öğrenildi.

PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Adı Fransız takımlarıyla anılan 1.89 boyundaki Doğan Alemdar, Galatasaray'ın isteği sonrası sarı kırmızılılara daha sıcak baktığı belirtildi. Burak Elmas ve yönetimi de Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile pazarlık masasına oturdu.

Doğan Alemdar, geçtiğimi sezon Spor Toto Süper Lig 'de, 28 maçta forma giyerken, kalesinde 35 gol gördü. Genç kaleci, 9 kez de kalesini gole kapattı.

YAN TOPLARDAKİ HAKİMİYETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Genç yaşındaki bu performansı alkış aldı. Doğan Alemdar'ın, Kayserispor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Doğan, yaşına rağmen kaledeki soğukkanlılığı, karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarış yüzdesi ve yan toplardaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.