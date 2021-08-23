Galatasaray, Draxler defterini kapattı

Sarı-kırmızılılar Julian Draxler transferinde PSG'den nabız yoklarken beklemediği bir bonservis bedeliyle karşılaşınca transferden vazgeçti.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray, 1 Eylül sonrasındaki fırsat transferlerini kollamaya başladı ve bu fırsat transferlerden öne çıkan Julian Draxler ismi sarı-kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırdı.

Ancak bu heyecan pek de uzun sürmedi.

Lionel Messi transferinin ardından kadrosunu daraltmaya başlayan Paris Saint Germain, Draxler'i de gözden çıkarttı ve Alman futbolcuyu satış listesine koydu.

PSG EN AZ 20 MİLYON DEDİ

Draxler'in transferi için nabız yoklayan Galatasaray, 6 milyon euroluk oyuncu maaşı ve 20 milyon euroluk taban bonservis bedeli ile karşılaştı.

Lazio, West Ham ve Leverkusen'in transfer görüşmelerinde bulunduğu Draxler'in transfer defterini daha açmadan kapatan Galatasaray Yönetimi, sarı-kırmızılı kulübün transfer stratejisine uyabilecek transferler üzerine yoğunlaştı.