Galatasaray, Dubois'i KAP'a bildirdi

Sarı-kırmızılılar, Joseph Claude Dubois ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray 'da transfer hamleleri art arda geliyor... Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira transferleriyle takviyelere başlayan sarı-kırmızılılar, son olarak bugün Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Haris Seferovic'le sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.

Galatasaray, bir transferi daha duyurdu. Aslan uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği Fransız sağ bek Leo Dubois için Lyon'la görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Dubois kimdir?

14 Eylül 1994 doğumlu Fransız oyuncu, futbola ülkesinde başladı. 2014-15 sezonunda adım attığı Nantes kulübünde farklı alt yapılarda 3 sezon geçiren Dubois, Temmuz 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu.

1.78 boyundaki sağ bek, Lyon formasıyla 128 maçın 113'ünde sahaya ilk 11 çıktı, 6 gol ve 25 asistlik katkı verdi.

Fransa Milli Takımı ile 13 kez görev yapan 27 yaşındaki Dubois'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor.

Sol bekte de oynayabilen Leo Dubois'nin Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.