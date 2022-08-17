Galatasaray, Eden Hazard'ı istiyor

Transferde adından sıkça söz ettiren Galatasaray, takıma yeni bir yıldız katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Eden Hazard için devreye girdi.

Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi önemli yıldızı kadrosuna katan Galatasaray transferde bombalar patlatmaya doymuyor.

Flaş transferlere devam eden sarı-kırmızılılar yeni bir yıldızı gündemine aldı. Bu sezon şampiyonluk için kesenin ağzını açan Galatasaray yönetimi, Eden Hazard'ı alarak dünya çapında ses getirmeyi planlıyor.

Menajerler son olarak Real Madrid'in gözden çıkardığı Belçikalı hücumcuyu yönetimin önüne getirdi.Maliyet araştırması yapan sarı-kırmızılılar ortaya çıkacak rakamlara göre İspanyol ekibin kapısını çalacak.

"Oyuncunun iknası kolay"

Belçikalı yıldız, kanatlarda ve orta sahada forma giyiyor. Belçikalı futbolcularla çok yakın bağları olan bir Türk menajerin, Real Madrid'in iknasının çok kolay olduğunu, sarı-kırmızılı kulübün, Eden Hazard'ın maaşının ne kadarını ödeyebileceğinin bu operasyonun gerçekleşmesi için kritik anlam taşıyacağını anlattı.

Mertens de devrede

Galatasaray transferde Mertens'i devreye sokuyor. Hazard'ın iknası için Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Mertens'in devreye alınması da gündemde.2019'da 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Hazard'dan bir türlü istediği verimi alamayan Real Madrid, Hazard'a uzun süredir talip arıyor.

"Maaşını ödeyelim"

Ancak yıllık maaşı nedeniyle Belçikalı oyuncuya talip bulamıyordu.Galatasaray, Hazard'ın maaşının 4 milyon euroluk kısmını ödeyerek Real Madrid'den almak istiyor. Real Madrid'in Hazard'dan kurtulmak için bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.

Geçen sezon sadece 18 maçta 712 dakika forma giyen Belçikalı oyuncu sadece 1 asist yapmıştı.