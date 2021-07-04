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    Galatasaray, Emre Akbaba'yla yeniden anlaştı

    Sarı-kırmızılı kulüp, Emre Akbaba ile 2023 yılına kadar anlaşma yapıldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 10:37
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    Galatasaray, Emre Akbaba'yla yeniden anlaştı

    Transfer sezonunun açılmasıyla takımlar kadrolarına takviye yapmaya devam ediyor.

    Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yeniden göreve başlayan Fatih Terim, takımı yeni sezona hazırlıyor.

    Kadroya belirli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da mevcut oyuncularla anlaşmak istiyor.

    Galatasaray, Emre Akbaba yla yeniden anlaştı #1

    EMRE AKBABA 2 YIL DAHA GALATASARAY'DA

    Bu doğrultuda Terim'im kadroda görmek istediği Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

    Sağlık kontrollerinden geçen oyuncu takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.

    Galatasaray, Emre Akbaba yla yeniden anlaştı #2

    "ÇOK MUTLUYUM"

    İmzanın ardından konuşan Akbaba, "Sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Galatasaray'da büyük başarılar elde etmek istiyorum.

    Umarım önümüzdeki iki yıl çok güzel olur ve şampiyonluklarla, kupalarla süsleriz." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray, Emre Akbaba yla yeniden anlaştı #3

    Galatasaray, Emre Akbaba yla yeniden anlaştı #4

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