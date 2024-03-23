Galatasaray, Eren Dinkci'yi istiyor! Transferde büyük engel Galatasaray, Almanya'nın Heidenheim takımında kiralık olarak forma giyen Eren Dinkçi'yi transfer etmek için girişimlerde bulunuyor. Ancak genç oyuncunun serbest kalma maddesi, transferdeki rekabeti artırıyor.

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Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Almanya'nın Heidenheim takımında gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için adımlar atıyor.

22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Almanya Bundesliga ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Leipzig, Dortmund ve Leverkusen gibi önemli kulüplerin radarında yer alan Eren Dinkçi, bu sezon Heidenheim formasıyla 26 maçta 9 gol atıp 4 asist yaparak performansıyla adından söz ettirdi.

5 milyon euroya serbest kalacak

Transferdeki en dikkat çekici detay, genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi. Eren Dinkçi'nin Werder Bremen ile olan sözleşmesinde 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bu durum, Galatasaray yönetiminin transferde diğer önemli kulüplerle rekabet etmesini gerektiriyor.

Galatasaray'ın, Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı biliniyor. Ancak genç oyuncunun sözleşmesinin 2025 yılında sona ermesi ve piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olması, transfer sürecini daha da karmaşık hale getiriyor. Taraflar arasındaki pazarlık sürecinin gelişmeleri yakından takip ediliyor.