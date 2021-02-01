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    Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı Eyüpspor'a sattı

    Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a 4,2 milyon liraya transfer oldu.
    • AA
    • 01.02.2021 - 23:50
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    Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı Eyüpspor'a sattı

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

    ALTYAPIDA 79 MAÇTA 22 GOLÜ VAR

    Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray, Erencan Yardımcı yı Eyüpspor a sattı #1

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