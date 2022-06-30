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    Galatasaray, Eric Botheim'le ilgileniyor

    Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, santrfor için Eric Botheim’ı gözüne kestirdi.
    • 30.06.2022 - 16:12
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    Galatasaray, Eric Botheim'le ilgileniyor

    Transfer çalışmalarını çok agresif bir şekilde sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Norveçli golcü Erik Botheim için harekete geçti.

    Futbol direktörü Cenk Ergün'ün savaş nedeniyle Rus kulübü Krasnodar'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Botheim'in menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

    Norveç futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli forvetlerden biri olan 22 yaşındaki futbolcu için yapılan bu hamle taraftarları heyecanlandırdı.

    Galatasaray, Eric Botheim le ilgileniyor #1

    Avrupa’dan da talipleri var

    Ancak Erik Botheim'e Avrupa'nın 5 büyük liginden de talipler bulunduğu ve bu transferi bitirmenin bir hayli zor olacağı ifade ediliyor.

    Genç futbolcu, Galatasaray'ın bir başka transfer hedefi olan Ola Solbakken'le Bodo Glimt'te beraber oynamıştı.

    Galatasaray, Eric Botheim le ilgileniyor #2

    Solbakken’le oynamışlardı

    Yönetimin bu ikiliyi yeniden sarı-kırmızılı forma altında buluşturmak istediği belirtiliyor. Ocak ayında 7.5 milyon euro karşılığında Krasnodar'a transfer olan Erik Botheim savaş nedeniyle Rus ekibinde forma giyemedi.

    Geçen sezon Bodo Glimt formasıyla 14 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Norveçli futbolcu 1.85 boyunda. Botheim tüm alt yaş kategorilerinde Norveç Milli Takım'nın formasını terletti.

    Galatasaray, Eric Botheim le ilgileniyor #3


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