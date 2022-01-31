Galatasaray, Erick Pulgar ile anlaştı

Galatasaray, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı 6 aylığına kiraladı. Pulgar'ın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

Orta saha transferini öncelik olarak belirleyen Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar ile anlaşma sağladı.

Galatasaray, Pulgar'ı Fiorentina'dan 6 aylığına kiralayacak.

EN GEÇ PERŞEMBE İSTANBUL’DA

Sarı-kırmızılıların yeni transferinin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Fanatik’in haberine göre; Şili Millî Takımı kadrosunda bulunan Erick Pulgar, 3 Şubat Perşembe günü İstanbul'a gelecek.

12 MİLYON EUROYA FİORENTİNA’YA GİTMİŞTİ

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı.

Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.