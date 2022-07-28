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    Galatasaray, Evander için Midtjylland'ı ikna etti

    Galatasaray, Evander için Midtjylland'ı ikna etti

    Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için kulübü Midtjylland ile anlaşma sağladı.
    • 28.07.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 16:58
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    Transfer sezonunu bir hayli yoğun geçiren Galatasaray, ligin başlamasına kısa bir süre kala adeta gaza bastı.

    6 numara için Midtsjö ile anlaşan sarı-kırmızılılar, 10 numara pozisyonu için de transferi tamamladı.

    Galatasaray, 10 numara transferinde uzun zamandır temas halinde olduğu Evander için anlaşmayı tamamladı.

    Galatasaray, Evander için Midtjylland ı ikna etti #1

    3+1 yıllık sözleşme

    24 yaşındaki Brezilyalı ile 3+1 senelik el sıkışan sarı-kırmızılıların, bonservise karşılık sunduğu 5 milyon 250 bin euroluk teklifi de Midtjylland tarafından kabul edildi.

    Oyuncunun en önemli artısı, Danimarka'da ligin başlaması ve Galatasaray'a fiziksel anlamda hazır gelecek olması.

    Galatasaray'ın yeni transferi Evander'in performansı VİDEO

    Galatasaray, Evander için Midtjylland ı ikna etti #2

    17 gol 11 asist

    Geçen sezon Midtjylland'da 47 maçta boy gösteren Brezilyalı 10 numara, 17 gol 11 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

    Galatasaray, Evander için Midtjylland ı ikna etti #3


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