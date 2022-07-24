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    Galatasaray, Evander ile anlaştı

    Galatasaray, Evander ile anlaştı

    Orta sahaya takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu Evander ile anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor.
    • 24.07.2022 - 10:52
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 11:18
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    Galatasaray, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, ilk etapta orta sahanın tamamlanmasını istedi. Galatasaray Yönetimi'nden başkan Dursun Özbek ile kurmaylarından Erden Timur ve Cenk Ergün, kritik bir zirve gerçekleştirdi.

    Bu paralelde ise Buruk'un istediği iki ismin bitirilmesi konusunda karar alındı. Aslan, merkez orta saha için Midtjylland forması giyen Evander'i bitirmek istiyor.

    Galatasaray, Evander ile anlaştı #1

    6 milyon euro teklif yapıldı

    10 milyon eurodan kapıyı açan Midtjylland, bonservis isteğini 8 milyona çekti, Galatasaray, teklifini 6 milyon euroya yükseltti. Transfer operasyonunu bizzat Erden Timur yönetiyor, tarafların 1-2 gün içinde orta noktada buluşması bekleniyor.

    Galatasaray, Evander ile anlaştı #2

    Oyuncuyla anlaşma tamam

    24 yaşındaki Brezilyalı maestro da Aslan olmayı çok isterken, Evander'in menajerliğini yapan babası görüşmeler için Brezilya'dan Danimarka'ya gitti. Oyuncu tarafı, Galatasaray'ın 1 milyon euro civarındaki maaş önerisini kabul etti.

    Galatasaray, Evander ile anlaştı #3

    Son görüşmeler yapılacak

    Son olarak 6 milyon euro bandı görüşülürken, eğer taraflar bu rakamda anlaşılırsa transfer gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da kadrosuna katmak için yoğun bir hafta geçirecek.

    Gündemdeki bir diğer isim Nadiem Amiri Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fakat Alman ekibinin, oyuncunun 3 yıllık sözleşmesinin olması nedeniyle ufak pürüzler çıkardığı öğrenildi. Galatasaray, hafta içerisinde bu pürüzleri ortadan kaldırmaya çalışacak.

    Galatasaray, Evander ile anlaştı #4


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