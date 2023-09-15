Galatasaray, Eyüp Aydın'ın maliyetini açıkladı

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna yeni bir takviye yaptı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih'ten bir transfer gerçekleştirdi. Galatasaray, 19 yaşındaki genç futbolcu Eyüp Aydın'ı renklerine bağlarken oyuncunun maliyetini duyurdu.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.