Galatasaray, Eyüp Aydın'ın maliyetini açıkladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna yeni bir takviye yaptı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih'ten bir transfer gerçekleştirdi. Galatasaray, 19 yaşındaki genç futbolcu Eyüp Aydın'ı renklerine bağlarken oyuncunun maliyetini duyurdu.
3 yıllık sözleşme imzalandı
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 euro transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.
Eyüp Aydın kimdir?
Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor.
Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.