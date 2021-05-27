Galatasaray, Falcao, Feghouli ve Diagne'yi göndermeye çalışıyor

Galatasaray, primler hariç toplam da net olarak yıllık 11 milyon 250 bin euro ödediği ve fayda alamadığı Falcao, Feghouli, Diagne üçlüsüyle yolları ayırmayı planlıyor.

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu averajla kaybeden Galatasaray'da, yeni sezon öncesinde temizlik operasyonu...

İç ve dış transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, bir yandan da takım bütçesini dengelemek adına yoğun mesai harcıyor.

Primler dışında Falcao 5 (51.6 milyon TL), Feghouli 3.85 (39.7 milyon TL) ve Diagne de 2.4 milyon euro (24.7 milyon TL), sarı-kırmızılılar'dan garanti ücret alıyor.

Cim Bom sadece bu 3 oyuncusuna her sene net olarak 11 milyon 250 bin euro (116.2 milyon TL) ödüyor.

YAŞ ORTALAMASI DA DÜŞECEK

Bu mali yükümlülükten kurtulmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda kadronun yaş ortalamasını da düşürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, geçen sezon istediği verimi alamadığı Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'nin yanı sıra İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne ile yolları ayırmayı planlıyor.

TOPLAMDA 186 MİLYON TL

Falcao için ABD ekipleri İnter Miami, Portland Timbers ve DC United devrede ancak henüz kulübe ulaşan resmi bir teklif yok. Feghouli için Yunan temsilcisi Olimpiakos başta olmak üzere birkaç Avrupa ekibi sırada.

Galatasaray’ın, Cezayirli yıldızdan 1.5-2 milyon euro (15.4-20.6 milyon TL) bandında bir bonservis beklentisi var. İngiliz ekiplerinin radarında olan Diagne'ye de teklif getirmesi söylendi.

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Senegalli golcüden de minimum 5 milyon euro (51.6 milyon TL) takıma kazandırmasını hedefliyor. Cim Bom tüm bu operasyondan 18 milyon euro (186 milyon TL)civarında bir rakamı kasasına koymayı planlıyor.

"SÖZLEŞMEME SADIK KALMAK İSTİYORUM"

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Radamel Falcao, Galatasaray ile ilgili verdiği röportajda, "Şu anda tamamen kulübüme konsantre olmuş durumdayım. Bir sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadık kalmak istiyorum." diyerek Galatasaray'da 2022 Haziran ayına kadar kalacağını ifade etti.