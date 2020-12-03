Galatasaray Fatih Kurucuk'u listesine aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, scout ekiplerine 2 yıldır takip ettirdiği Karagümrük'ün 1.92'lik stoperi Fatih Kurucuk'un transfer edilmesini istedi.

Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle toparlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yaklaşan ocak ayı transfer dönemi öncesi yavaş yavaş listesini oluşturmaya başladı.

Hem stoper bölgesindeki eksikliği gidermek hem de takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak için harekete geçen 67 yaşındaki teknik adamın, Karagümrük'ün 22 yaşındaki stoperi Fatih Kurucuk'u istediği öğrenildi.

Savunma oyuncusunu scout ekiplerine 2 yıldır takip ettiren Terim'in, bu performansını devam ettirmesi durumunda, yönetime Fatih'in alınması yönünde rapor vereceği belirtildi.

İKİ HAFTADIR 11'DE SAHAYA ÇIKIYOR

Göztepe altyapısında profesyonel olan, üç senedir Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk, iki haftadır Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkıyor ve başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Karagümrük'ün Süper Lig'e yükselmesinde de büyük pay sahibi olan Fatih, 99 resmi maçta forma giydi.

1.92'lik stoper, U17 ve U21 Milli Takımı formalarını da birer kez terletti.