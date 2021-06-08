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    Galatasaray, Feghouli'ye gelecek teklifleri değerlendirecek

    Bu sezon istenileni veremeyen Cezayirli futbolcu Feghouli için Galatasaray, gelecek teklifler bekliyor .
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:02
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    Galatasaray, Feghouli'ye gelecek teklifleri değerlendirecek

    Galatasaray’a geldiği günden bu yana 2 şampiyonluk yaşayan Sofian Feghouli, yeni sezon için kadroda düşünülmüyor.

    OLIMPIAKOS İSTİYOR

    Galatasaray’da yüksek maliyeti nedeniyle gönderilecek isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'nin, Cezayir Milli Takımı'nda artan performansı yüzleri güldürdü.

    Moritanya ile oynanan hazırlık maçında 2 gole imza atan ve formda haliyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu, özellikle Yunan ekibi Olimpiakos'un takibindeydi. Galatasaraya, tecrübeli oyuncu için kulübe gelecek resmi teklifleri bekliyor.

    Feghouli bu sezon Galatasaray forması ile 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Galatasaray, Feghouli ye gelecek teklifleri değerlendirecek #1

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