Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Wilfried Zaha için teklif yaptı Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin çok istediği Wilfried Zaha'nın menajeriyle temas kurdu. Yıldız futbolcunun kararı bekleniyor.

Fenerbahçe'yi uzun süredir bekleten Wilfried Zaha'nın transferi adeta yılan hikayesine döndü.

2 kez sarı-lacivertlilerin verdiği süreyi uzatan ve henüz kararını vermeyen deneyimli oyuncunun, Arap ülkelerinden gelen teklifleri reddettiği biliniyordu.

Galatasaray devrede

Crystal Palace ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü bir alternatifin çıktığı öğrenildi.

BBN Türk yorumcusu Ahmet Konanç'ın haberine göre; Galatasaray, ezeli rakibinin uzun süredir istediği Zaha için oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin güçlenmesini istemeyen sarı-kırmızılıların bu hamlesi maaş artırma taktiği olarak algılanırken, Fildişi Sahilli oyuncunun tercihinin ne olacağı merak ediliyor.

Wilfried Zaha kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, 1.80 boyunda. Kariyeri boyunca Crystal Palace, M.United, Cardiff üçgeninde gidip geldi.

Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kaldı. 7 gol-3 asistlik performansa imza attı.

Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynadı. 7 karşılaşmaya santrfor olarak çıktı.

Son olarak 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona erdi.