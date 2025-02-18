Galatasaray, Fernando Muslera yerine Lucas Perri'yi getiriyor

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Ara transfer döneminin sona ermesinden çok kısa bir süre sonra Galatasaray yeniden kolları sıvadı. Ancak bu kez sadece kaleci transferi için çalışmalar sürdürülüyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve formunda ciddi bir düşüş yaşayan Fernando Muslera, 38 yaşında futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.

Alternatif arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransız temsilcisi Lyon'da buldu. 27 yaşındaki Lucas Perri için hemen harekete geçildi.

RESMİ TEKLİF İLETİLECEK

İlk olarak oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda 1.97 boyundaki Brezilyalı eldiven için prensip anlaşmasına vardı.

Geçmiş yıllarda da sarı-kırmızılı takımın gündemine geldiği için kulübe yabancı bir isim olmayan Perri'nin menajerine hedefleri ve projeleri anlatan yönetim, "Gelirim" yanıtı aldı.

Bunun üzerine maddi sıkıntılarla boğuşan Lyon ile temasa geçen yönetim, ilerleyen günlerde resmi teklifini iletecek.

TAFFAREL ÖNERMİŞTİ

Lucas Perri'nin ismi, Galatasaray'ın gündemine ilk kez gelmiyor. Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve kaleci antrenörlüğü yapan Brezilyalı efsane Claudio Taffarel, vatandaşının transferi için dönemin Florya yönetimine öneride bulunmuştu.

2019 yılında sarı-kırmızılılarda görev yapan Taffarel, o dönem Sao Paulo forması Perri'nin alınması için olumlu rapor vermişti.