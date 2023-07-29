Galatasaray, Fred transferini bitiriyor İngiltere Premier League'de Manchester United forması giyen Fred, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Transfer döneminde hareketli günler geçiren son şampiyon Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosuna 5 futbolcuyu katan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesi için kariyerini Manchester United'da sürdüren yıldız isim Fred'i renklerine bağlamak istiyor.

Önemli mesafe kat edildi

Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

Fred'in Galatasaray'a transferinde sorun yaşanmasının beklenmediği ancak arada hala ücret farkı olduğu ifade edildi.

Son pürüzler giderilecek

Galatasaray, Fred ile son pürüzleri de giderip, Manchester United ile yapılacak görüşmelerin ardından 30 yaşındaki futbolcunun transferini açıklamayı planlıyor.

Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusu ile ilgilenen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı.

Sözleşmesinin son yılına giren Fred, 2018-2019 sezonunda ManU'ya 59 milyon euroya transfer olmuştu.

Brezilyalı futbolcu, bu süreçte çıktığı 213 karşılaşmada 23 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.