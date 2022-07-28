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    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor

    Galatasaray'da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö’nün transferi için bonuslar dahil yaklaşık 4 milyon euro karşılığında AZ Alkmaar ile anlaşmaya vardı.
    • 28.07.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:56
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    Yeni sezonda takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 numara transferi için seferberlik ilan etmişti.

    Sarı-kırmızılılar, birçok yıldız isimle görüşmüş ancak sonuç alamamıştı. Galatasaray aradığı ön liberoyu Hollanda'da buldu.

    Anlaşma tamam

    Sarı-kırmızılılar, Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya vardı.

    Oyuncu tarafı ile de büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, son detayların görüşülmesinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

    Galatasaray da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor #1

    28 yaşında

    Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya geldi. 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi.

    Sağ ayaığını kullanan 28 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Midtsjö, geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist ile oynadı.

    Galatasaray da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor #2

    Hava toplarında iyi değil

    Ön alanda top kazanma oranı yüksek olan Midtsjö, hem hücumda hem savunmada rakiplerine baskı kuruyor. Mücadele gücü yüksek, pes etmeyi sevmiyor. Hava toplarında iyi değil. Gol katkısı az olsa da verdiği paslarla forvetleri direkt pozisyona sokabiliyor.

    Galatasaray da Fredrik Midtsjö transferi bitiyor #3


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