Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
424.511
-2.84%
BTXN Coin
9.82
-2.48%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C
    Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 21:14
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 21:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray bir futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıkladı.

    Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö kadrosuna kattı.

    KAP'a bildirildi

    Galatasaray, oyuncu ve kulubüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

    Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    194 maça çıktı

    Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç milli takım formasını da 11 kez giydi.

    Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı #1

    Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Akkuyu Nükleer AŞ, TSM Enerji ile anlaştı
    Ekonomi

    Akkuyu Nükleer AŞ, TSM Enerji ile anlaştı

    Irak'ta Sadr destekçileri tekrar harekete geçti
    Dünya

    Irak'ta Sadr destekçileri tekrar harekete geçti

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir