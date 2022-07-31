Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı

Galatasaray, Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam eden Galatasaray bir futbolcuyu daha kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray, AZ Alkmaar'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö kadrosuna kattı.

KAP'a bildirildi

Galatasaray, oyuncu ve kulubüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray: Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

194 maça çıktı

Rosenborg ile profesyonel olan ve 2017 yazında 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Midtsjö, Norveç milli takım formasını da 11 kez giydi.

Midtsjö, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Norveçli yıldız, geçen sezon 41 maçta 6 asist yaptı.