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    Galatasaray, Gedson Fernandes'i yedekte tutuyor

    Galatasaray, Gedson Fernandes'i yedekte tutuyor

    Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferinde bir sorun çıkması durumunda Tottenham'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'i kadrosuna katacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 09:18
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    İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'yle kapışan Galatasaray, her ihtimale karşı alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

    Sarı-kırmızılılar, Kahveci'yi kadrosuna katamazsa, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i Türkiye'ye getirecek.

    KİRALIK OLARAK ALINACAK

    Premier Lig ekibinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncuyla el sıkışıldığı belirtildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı.

    Galatasaray, Gedson Fernandes i yedekte tutuyor #1

    BENFICA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

    Cimbom'un, oyuncunun kulübü Benfica'yla anlaşmaya çalıştığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılabileceği belirtildi.

    Transferi, Başakşehir'in İrfan Can kararı belirleyecek.

    Galatasaray, Gedson Fernandes i yedekte tutuyor #2

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