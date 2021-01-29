Galatasaray, Gedson Fernandes'i yedekte tutuyor

Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferinde bir sorun çıkması durumunda Tottenham'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'i kadrosuna katacak.

İrfan Can Kahveci transferinde Fenerbahçe'yle kapışan Galatasaray, her ihtimale karşı alternatif isimlere yönelme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, Kahveci'yi kadrosuna katamazsa, Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i Türkiye'ye getirecek.

KİRALIK OLARAK ALINACAK

Premier Lig ekibinde forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncuyla el sıkışıldığı belirtildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray, Gedson Fernandes'le kiralık olarak anlaşmaya vardı.

BENFICA İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Cimbom'un, oyuncunun kulübü Benfica'yla anlaşmaya çalıştığı ve kısa süre içerisinde imzaların atılabileceği belirtildi.

Transferi, Başakşehir'in İrfan Can kararı belirleyecek.