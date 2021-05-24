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    Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor

    Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor

    Galatasaray yönetimi, yarım sezonluk performansıyla göz dolduran genç oyuncu Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak için Benfica yönetimine teklif sunacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:09
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    Galatasaray yönetiminde krizler devam ederken, transfer çalışmaları kusursuz işliyor. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, iç transferde Marcao ile sözleşme uzatmıştı.

    Sarı-kırmızılılarda şimdiki hedef: Gedson Fernandes... Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve özellikle son haftalardaki performansıyla beğeni kazanan Portekizli oyuncunun, bir sezon daha kadroya katılması planlanıyor.

    Galatasaray, Gedson Fernandes i yeniden kiralamak istiyor #1

    GALATASARAY’IN TEKLİFİ 1 MİLYON EURO

    Bunun için de Benfica ile bu hafta yeniden görüşecek olan Galatasaray, 1 milyon euro bandında bir kiralama teklifi sunacak.

    22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olması transferin önünü açarken, Fernandes'e de yıllık 1.5 milyon euro civarında bir ücret teklif edilecek.

    Galatasaray, Gedson Fernandes i yeniden kiralamak istiyor #2

    TERİM, COSTA İLE DOSTLUĞUNU KULLANACAK

    Fanatik’in haberine göre, görüşmelerde yine Fatih Terim'in, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile olan yakınlığını kullanması bekleniyor.

    Galatasaray, Gedson Fernandes i yeniden kiralamak istiyor #3

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