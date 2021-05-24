Galatasaray, Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak istiyor

Galatasaray yönetimi, yarım sezonluk performansıyla göz dolduran genç oyuncu Gedson Fernandes'i 1 yıl daha kiralamak için Benfica yönetimine teklif sunacak.

Galatasaray yönetiminde krizler devam ederken, transfer çalışmaları kusursuz işliyor. Fatih Terim'in raporları doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, iç transferde Marcao ile sözleşme uzatmıştı.

Sarı-kırmızılılarda şimdiki hedef: Gedson Fernandes... Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve özellikle son haftalardaki performansıyla beğeni kazanan Portekizli oyuncunun, bir sezon daha kadroya katılması planlanıyor.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ 1 MİLYON EURO

Bunun için de Benfica ile bu hafta yeniden görüşecek olan Galatasaray, 1 milyon euro bandında bir kiralama teklifi sunacak.

22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olması transferin önünü açarken, Fernandes'e de yıllık 1.5 milyon euro civarında bir ücret teklif edilecek.

TERİM, COSTA İLE DOSTLUĞUNU KULLANACAK

Fanatik’in haberine göre, görüşmelerde yine Fatih Terim'in, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile olan yakınlığını kullanması bekleniyor.