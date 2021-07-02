Galatasaray, Gedson Fernendes için Benfica ile anlaştı

Galatasaray, Gedson Fernendes için Benfica ile anlaştı

Galatasaray’ın tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu.

Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde sona ulaştı. Benfica’yla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve kiralama konusunda iki takım da anlaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin, tekrar kiralayacağı Gedson Fernandes için ödeyeceği bedel belli oldu.

Yeni sezonda oyun planını Gedson Fernandes üzerine kuran teknik direktör Fatih Terim transferde mutlu sona ulaşılmasına çok sevindi.

KİRALAMA ÜCRETİ 2 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların yetenekli oyuncu için Benfica’ya 2 milyon euro vereceği öğrenildi.

Benfica’dan 1 sene daha kiralanacak olan 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu da belirlendi. 15 milyon euro olacağı belirtildi.

Geçen sezon devre arasında sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak katılan Portekizli yıldız futbolcu Süper Lig’de 17 maçta forma şansı bulurken iki asist yapmıştı.

Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bir mücadelede görev yaparken bir kez ağları havalandırdı.