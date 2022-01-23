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    Galatasaray, Gedson'da mutlu sona yakın

    Galatasaray, Gedson'da mutlu sona yakın

    Uzun süredir Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak isteyen Galatasaray, nihayet Benfica'yı ikna etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 14:42
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    Galatasaray'da Fatih Terim döneminde de gündeme gelen Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılı takıma transferinin yakın olduğu belirtildi.

    Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Galatasaray'ın, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve arada son pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

    ANLAŞMANIN DETAYLARI

    Portekiz basınının haberinde, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve transferin 1.5 yıl kiralık olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

    Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak ise 1.5 milyon euro civarında bir para ödeyeceği aktarıldı.

    Galatasaray, Gedson da mutlu sona yakın #1

    SADECE 4 MAÇTA OYNADI

    Benfica ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 4 maçta süre alabildi.

    Gedson Fernandes, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Portekizli futbolcu, söz konusu sezonda 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

    Galatasaray, Gedson da mutlu sona yakın #2


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