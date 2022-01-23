Galatasaray, Gedson'da mutlu sona yakın

Uzun süredir Gedson Fernandes'i yeniden kiralamak isteyen Galatasaray, nihayet Benfica'yı ikna etti.

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde de gündeme gelen Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılı takıma transferinin yakın olduğu belirtildi.

Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Galatasaray'ın, Gedson Fernandes için Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve arada son pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Portekiz basınının haberinde, sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve transferin 1.5 yıl kiralık olarak gerçekleşeceği kaydedildi.

Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak ise 1.5 milyon euro civarında bir para ödeyeceği aktarıldı.

SADECE 4 MAÇTA OYNADI

Benfica ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 4 maçta süre alabildi.

Gedson Fernandes, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti. Portekizli futbolcu, söz konusu sezonda 18 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.