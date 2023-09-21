Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi için 220 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la evinde 2-2 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başlayan Galatasaray'da transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin bitmesine rağmen akademisine bir takviye gerçekleştirdi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Gökdeniz Gürpüz'ü renklerine bağladı. 3 yıllık sözleşme imzalandı Sarı-kırmızılılar, genç isimle 3 yıllık sözleşme imzalarken bu transfer için Alman ekibine 220 bin euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Gökdeniz Gürpüz kimdir? Hamborn 07 ve Schalke 04 altyapılarında da forma giyen 17 yaşındaki orta saha, 2016'da Dortmund'da transfer oldu. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Gökdeniz'in 20 yaşındaki ağabeyi Göktan Gürpüz ise Trabzonspor'da forma giyiyor.

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