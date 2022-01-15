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    Galatasaray, Guardiola'yı İstanbul'a davet edecek

    Manchester City Teknik Direktörü Guardiola’nın, eski yardımcısı Domenec Torrent’in Galatasaray'ın başına geçmesinden sonra bu konuda kolaylık sağlayacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 12:44
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    Galatasaray, Guardiola'yı İstanbul'a davet edecek

    Galatasaray, Fatih Terim'le yollarını ayırmasının ardından İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e takımı emanet etmişti.

    Geldiği günden beri takımda taktiksel anlamda revizyona giden Torrent, trasferde de eksik noktalara takviye yapmak istiyor.

    Bu noktada Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, deneyimli hoca ile irtibat halinde.

    Başkan Burak Elmas ile daha önce telefonda da görüşen Guardiola’nın, Torrent’e özellikle kiraya verilecek isimlerle ilgili yardımda bulunacağı garantisi verdiği öğrenildi. Galatasaray’ın yeni teknik adamının, İspanyol hocanın bu mesajını sarı-kırmızılı yetkililere bildirdiği belirtildi.

    Galatasaray, Guardiola yı İstanbul a davet edecek #1

    TRANSFERDE GUARDIOLA'NIN DOSTLUĞU KULLANILACAK

    Bu çerçevede, yetişmesi durumunda devre arası, olmazsa yaz döneminde Manchester City’nin kiraya vereceği oyuncularla ilgili girişimde bulunacağı bildirildi.

    Böylece sarı-kırmızılılar, Torrent ile Guardiola arasındaki yakın ilişkiyi kullanarak transferde önemli hamleler yapacak.

    Galatasaray, Guardiola yı İstanbul a davet edecek #2

    İSTANBUL'A DAVET EDİLECEK

    Milliyet’in haberine göre; sarı-kırmızılıların, önümüzdeki günlerde de Guardiola’yı İstanbul’a davet edeceği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, programının uygun olması halinde sarı-kırmızılıların bir maçını tribünden takip etmesinin planlandığı dile getirildi.

    Galatasaray, Guardiola yı İstanbul a davet edecek #3


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