Galatasaray, Günay Güvenç'i transfer etti Galatasaray, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç ile 3 sezonluk anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep FK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Gaziantep'e 250 bin euro verilecek

Futbolcunun eski kulübüne 250 bin euro tutarında transfer bedeli ödeneceği ve Galatasaraylı futbolcu Batuhan Ahmet Şen'in 2023-24 sezonu için Gaziantep FK'ya geçici olarak transfer edildiği belirtilen açıklamada, Batuhan Ahmet Şen'in yeni sezonda sabit ücretinin kulüp tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Günay, sezon başına 19 milyon lira alacak

Açıklamada ayrıca Günay Güvenç ile 2023-24 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalandığı ve oyuncuya sezonluk net 19 milyon lira ücret ödeneceği bilgisi de verildi.