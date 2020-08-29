Galatasaray, Halil Akbunar'ın peşinde

Galatasaray, Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ı listesine aldı. İzmir ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 1.3 milyon euro talep ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Göztepe'nin sol kanat oyuncusu Halil Akbunar ile görüşmelere başladı.

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun başka talipleri de var.

GÖZTEPE 1.3 MİLYON EURO İSTİYOR

Almanya'nın Freiburg takımının da listesinde yer alan Halil için, İzmir ekibinin talep ettiği bonservis bedeli ise 1.3 milyon euro.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı öğrenildi.

6 GOL 3 ASİST

1.67 boyundaki futbolcu, bu sezon çıktığı 33 maçta 6 gol atıp 3 de asist yaptı.