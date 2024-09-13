Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep FK'ya kiraladı Gaziantep Futbol Kulübü, Galatasaray'dan 24 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, transfer döneminin son gününde hücum hattına bir takviye gerçekleştirdi.

Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep ekibi, Galatasaray forması giyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

"KİRALIK OLARAK ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Halil Dervişoğlu’na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999 yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil, futbol kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı.

2018 yılında Sparta’nın A takımında forma giymeye başlayan Halil, 2019 yılında 3 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford’a transfer oldu.

2020 sezonunu Hollanda Ligi takımlarından Twente’de kiralık olarak geçiren Halil, ardından Galatasaray’a kiralık olarak katıldı.

2021 yılında ise Burnley’de kiralık olarak forma giydi.

Başarılı futbolcu daha sonra Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında golcü oyuncuyu Hatayspor'a kiralamıştı.

Dervişoğlu, A Milli Takım'da da 16 kez forma giydi. Halil bu maçlarda 6 gol atıp 3 asist yaptı.

Kariyeri boyunca 210 maça çıkan Halil, 60 gol atarken 32 asistle de takımına katkı sağladı.