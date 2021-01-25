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    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

    Galatasaray, Brentford forması giyen, U21 Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:44
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    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kiraladı

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu bedelsiz olarak kiraladığını ve futbolcuya 3 milyon TL yıllık ücret ödeneceğini açıkladı.

    3 MİLYON LİRA ÖDENECEK

    Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu nu kiraladı #1

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