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    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu tekrar kiralamak istiyor

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu tekrar kiralamak istiyor

    Brentford Kulübü’nün 10 milyon euronun altında gelecek olan tekliflere kapısını kapatması üzerine Galatasaray, Halil’i yeniden kiralama yöntemini devreye soktu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 09:38
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    Galatasaray’ın Brentford’dan kiraladığı milli oyuncu Halil Dervişoğlu, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

    Sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu’nu bırakmak istemiyor.

    GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

    Milli futbolcunun yeni sezonda da takımda kalmasını isteyen sarı-kırmızılılar, İngiliz Brentford Kulübü’nün 10 milyon euronun altında gelecek tekliflere kapısını kapatması üzerine yeniden ‘kiralama’ yöntemini devreye soktu.

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu nu tekrar kiralamak istiyor #1

    AİLESİ GALATASARAY’I İSTİYOR

    Kiralama sözleşmesi bitmesine karşın Halil Dervişoğlu’nun ailesi de oyuncunun kariyerine Galatasaray’da devam etmesini istiyor.

    Hatta genç futbolcunun babası ve temsilcisi Muzaffer Dervişoğlu da halen profilinde oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafını kullanıyor.

    Hürriyet'in haberine göre, sarı-kırmızılı kulüp de Brentford ile görüşerek oyuncunun Galatasaray’da sergilediği sıçrama, milli takıma davet edilmesi ve gelişimini sunarak, satın alma opsiyonu ile Halil’i kiralamak için pazarlık masasına oturacak.

    Galatasaray, Halil Dervişoğlu nu tekrar kiralamak istiyor #2

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