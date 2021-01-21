Galatasaray, Halil Dervişoğlu'yla el sıkıştı

Galatasaray, Ümit Milli Takım'ın golcü futbolcusu Halil Dervişoğlu'nun temsilcisi olan babasıyla prensipte anlaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübü Brentford ile masaya oturacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Championship ekibi Brentford'da forma giyen Ümit Milli Takım'ın 21 yaşındaki golcüsü Halil Dervişoğlu'nun temsilcisi olan babasıyla görüşen sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardı.

Cimbom, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kulübüyle masaya oturacak.

MARCAO'YLA KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Futbolseverler Halil'i, Marcao ile yaşadığı kavgadan hatırlıyor.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçı yarıda kalmıştı.

İddialara göre, yaşanan bir pozisyon sonrası Marcao ile Halil kavga etmiş ve iki takımın teknik direktörü karşılaşmaya devam etmeme kararı almıştı.