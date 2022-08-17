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    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı

    Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Norveçli oyuncu Hanche Olsen ile anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor.
    • 17.08.2022 - 12:03
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    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı

    Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi. Scout ekibiyle beraber genç ve yüksek potansiyelli isimler üzerine çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'da şu anda 4 isim ön plana çıkmış durumda.

    Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor.

    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı #1

    Olsen ile anlaşma tamam

    Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.

    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı #2

    Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor

    Şu anda Galatasaray'a transferi en yakın stoper Hanche Olsen olarak gösteriliyor. Norveçli oyuncunun sarı-kırmızılılar'a gelmeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında.

    Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı #3


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