Galatasaray, Hanche Olsen ile anlaştı

Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Norveçli oyuncu Hanche Olsen ile anlaşma sağladı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor.

Orta alan ve forvet hattını çok önemli yıldızlarla takviyeler yapan Galatasaray stoper transferinde de artık son viraja girdi. Scout ekibiyle beraber genç ve yüksek potansiyelli isimler üzerine çalışmalar yapan Sarı- Kırmızılılar'da şu anda 4 isim ön plana çıkmış durumda.

Yönetim 1 hafta içinde teknik direktör Okan Buruk'un da görüşünü alarak listedeki yıldızlardan birisini bitirmeyi hedefliyor.

Olsen ile anlaşma tamam

Galatasaray'da şu anda ismi en çok ön plana çıkan isim Andreas Hanche Olsen. Yönetim, Gent formasını giyen 24 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı. Belçika kulübüyle pazarlıkların da son noktaya geldiği öğrenildi.

Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor

Şu anda Galatasaray'a transferi en yakın stoper Hanche Olsen olarak gösteriliyor. Norveçli oyuncunun sarı-kırmızılılar'a gelmeyi çok istediği de gelen bilgiler arasında.