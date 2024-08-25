Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 19 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna dahil etti.

Haber Merkezi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde görev alabilen genç futbolcu Hapsatou Malado Diallo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi: