Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı
Haber Merkezi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray'da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde görev alabilen genç futbolcu Hapsatou Malado Diallo'yu renklerine bağladığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:

2023 yılında Sierra Leone'de düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası'nda attığı 5 golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kraliçesi seçilmişti. Hapsatou Malado Diallo'ya Galatasaray Petrol Ofisi'ne hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.