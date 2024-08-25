Galatasaray, Hapsatou Malado Diallo'yu kadrosuna kattı

Haber Merkezi
Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, hücum bölgesinde görev alabilen genç futbolcu Hapsatou Malado Diallo'yu renklerine bağladığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Senegalli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi:
2023 yılında Sierra Leone'de düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası'nda attığı 5 golle Senegal'i şampiyonluğa taşıyan başarılı oyuncu, turnuvanın en iyi oyuncusu ve gol kraliçesi seçilmişti. Hapsatou Malado Diallo'ya Galatasaray Petrol Ofisi'ne hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.
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