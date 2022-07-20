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    Galatasaray, Haris Seferovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

    Galatasaray, Haris Seferovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

    Sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic'i 1 yıllığına Benfica'dan kiraladığını açıkladı.
    • 20.07.2022 - 19:08
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 19:41
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına da son hızıyla devam ediyor.

    Sarı-kırmızılılar, yeni golcüsü Haris Seferovic'in transferini resmen açıkladı.

    İsviçreli futbolcuyu 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonuyla kadrosuna katığını duyuran sarı-kırmızılı ekip, Benfica'ya 1 milyon euro transfer ücreti ve futbolcuya ise net 2.3 milyon euro maaş ödeneceğini belirtti.

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    Galatasaray, Haris Seferovic i kadrosuna kattığını açıkladı #1

    Satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro

    Seferovic'in satın alma opsiyonu ise 2.5 milyon euro olarak aktarıldı.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

    Galatasaray, Haris Seferovic'i kadrosuna kattığını açıkladı VİDEO

    Galatasaray, Haris Seferovic i kadrosuna kattığını açıkladı #2

    Galatasaray, Haris Seferovic i kadrosuna kattığını açıkladı #3

    Galatasaray, Haris Seferovic i kadrosuna kattığını açıkladı #4


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