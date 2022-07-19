Galatasaray Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Benficalı oyuncu Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi.

Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Haris Seferovic'i Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi.

KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

Bilgilendirme yapıldı

"Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.





20 maç oynarsa opsiyonu devreye girecek

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.