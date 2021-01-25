- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Galatasaray, Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 20:43
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun maliyetini borsaya bildirdi.
Kiralama bedeli: 650 bin euro
Satın alma opsiyonu: 4 milyon 350 bin euro
Bu sezon maaşı: 750 bin euro