Galatasaray, Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun maliyetini borsaya bildirdi.

Kiralama bedeli: 650 bin euro

Satın alma opsiyonu: 4 milyon 350 bin euro

Bu sezon maaşı: 750 bin euro



