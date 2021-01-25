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    Galatasaray, Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı

    Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Henry Onyekuru'nun satın alma opsiyonlu kiralandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 20:43
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    Galatasaray, Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı

    Galatasaray, Henry Onyekuru'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

    SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

    Sarı-kırmızılılar, sezon sonuna kadar kiralanan Henry Onyekuru'nun maliyetini borsaya bildirdi.

    Kiralama bedeli: 650 bin euro

    Satın alma opsiyonu: 4 milyon 350 bin euro

    Bu sezon maaşı: 750 bin euro

    Galatasaray, Henry Onyekuru yu resmen açıkladı #1

    Galatasaray, Henry Onyekuru yu resmen açıkladı #2

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