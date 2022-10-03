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    Galatasaray için Inaki Pena iddiası

    Galatasaray için Inaki Pena iddiası

    Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık oynayan İspanyol kaleci Inaki Pena'nın, yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldiği bildirildi.
    • 03.10.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 14:59
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    Galatasaray'da geçen sezon Muslera'nın sakatlanmasının ardından, teknik direktör Domenec Torrent'in isteği üzerine Inaki Pena, devre arasında sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralanmıştı.

    Galatasaray'ın Pena için devreye girdiği iddia edildi

    Pena, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılıların, Pena için yeniden devreye girdiği iddia edildi.

    Galatasaray için Inaki Pena iddiası #1

    Muslera yerine kaleye geçecek

    İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Pena'nın, Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını yazdı. Pena için Galatasaray'ın devrede olduğunu ve sarı-ırmızılıların Muslera'nın yerine Pena'yı kaleye geçireceğini duyurdu.

    Galatasaray için Inaki Pena iddiası #2

    Bu sezon Barcelona formasını giyemedi

    Barcelona altyapısından yetişen Pena, geçen sezon Galatasaray'a kiralandı; bu sezon da Xavi'nin isteğiyle A Takım'a alındı. Ancak 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Bordo Mavililer'de görev alamadı.

    Galatasaray için Inaki Pena iddiası #3

    Galatasaray formasıyla 8 maça çıktı

    Inaki Pena, geçen yıl Galatasaray kalesini toplam 8 (6 lig, 2 Avrupa Ligi) kez korudu. Lig'de ilk kez Alanyaspor maçında kaleyi koruyan Pena, kalesini gole kapatamamış ve maç 1-1 sona ermişti.

    Pena, Galatasaray formasıyla oynadığı lig karşılaşmalarında 9 gole engel olamadı. Barcelona ile oynanan iki Avrupa Ligi maçında da kalede olan Pena, bir maçta rakibe gol izni vermemiş; diğer maçı ise Galatasaray 2-1 kaybetmişti.

    Galatasaray için Inaki Pena iddiası #4


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