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    Galatasaray için Vidal iddiası

    Sarı-kırmızılıların, Inter'den ayrılma kararı alan Arturo Vidal için teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalyan ekibinin vereceği yanıta göre orta alandaki takviye operasyonu da şekillenecek.
    • 27.06.2022 - 10:56
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    Galatasaray için Vidal iddiası

    Teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u oturtan Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.

    Çalışmalarını dört koldan yürüten Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi de dünyaca ünlü bir yıldıza kancayı taktığı öne sürüldü. ADN Radio, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaştığı özel haberinde Cim-Bom'un İtalyan ekibi Inter'de forma giyen ancak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arturo Vidal'e teklifte bulunduğunu duyurdu.

    Akşam'ın derlediği habere göre İtalyan ekibinden vergiler düşüldüğünde senelik 4 milyon euro net kazanan oyuncuya 3 milyon euro civarında bir maaş önerileceği belirtildi.

    Galatasaray için Vidal iddiası #1

    Galatasaray favori

    Kalan 1 milyon euroluk farkı ise Inter ödeyecek. Flamengo'nun tecrübeli futbolcuya yıllık 3 milyon euro gibi bir rakam önermesi beklenmiyor. Bu sebeple Galatasaray favori konumda.

    Geçen sezon orta sahası çok eleştirilen Aslan, Vidal'le sorunların büyük bölümünü çözmeyi planlıyor. Ancak orta alan takviyeleri sadece onunla sınırlı kalmayacak.

    Galatasaray için Vidal iddiası #2


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