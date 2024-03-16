Galatasaray, iki oyuncusunun sözleşmesini uzatıyor Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray, son dönemece girerken yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı'nın sözleşmesini uzatma kararı alarak oyuncularla anlaşma sağladı.

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Galatasaray iç transferde iki milli oyuncusuyla yeni sözleşme anlaşmasına vardı.

Halil Yürekli'nin haberine göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme imzaladı.

Abdülkerim Bardakcı ile de yeni sözleşme konusunda son aşamaya geldi.

Galatasaray'ın bu iki oyuncuyla yakın zamanda resmi imzayı açıklaması bekleniyor.

Abdülkerim'in performansı

Geçtiğimiz sezonun başında 2.8 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, 2 sezonda 69 resmi maça çıkıp bu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlarken bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Barış Alper'in performansı

2021-2022 sezonun başında Keçiörengücüspor'dan 2.8 milyon euro karşılığında Galatasasray'a imza atan Barış Alper Yılmaz, 3 sezonda 98 resmi maça çıkıp 8 gol, 9 asistlik skor katkısı sağlarken bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.