Galatasaray ile anlaşan Günay Güvenç, Gaziantep'e veda etti Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı tecrübeli kaleci Günay Güvenç, Gaziantep'ten ayrıldı.

Hareketli bir transfer sezonu geçiren Galatasaray'da, bir transfer daha bitme noktasına geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün 7. transferi Günay Güvenç oldu. Galatasaray'la anlaşan ve sağlık kontrolünden geçen Günay, önceki gün Gaziantep FK'daki takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kamptan ayrıldı.

Bonservisi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki deneyimli kaleci için Gaziantep FK'ya 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray transfer döneminde şimdiye kadar; Kaan Ayhan, Angelino, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile sözleşme imzalamıştı.