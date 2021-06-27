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    Galatasaray ile Benfica arasında uzun vadeli proje

    Galatasaray ile Benfica arasında uzun vadeli proje

    Sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim ile Benfica'dan Rui Costa'nın dostluğu iki takımın uzun vadeli proje yapmasına yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 15:24
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    Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor.

    Bunlardan birisi bonservisi Benfica’da olan Gedson Fernandes, diğeri de Brentford’un oyuncusu olan Halil Dervişoğlu.

    Sarı kırmızılılar Halil için İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon avro teklif etti. Galatasaray ayrıca sözleşmeye yaklaşık 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise Fatih Terim araya girdi.

    Galatasaray ile Benfica arasında uzun vadeli proje #1

    RUI COSTA-TERİM DOSTLUĞU KİLİT ROL OYNUYOR

    Benfica’nın sportif direktörü Rui Costa, Terim’in Milan’dan talebesi. İlişkilerini kesmeyen ikilinin samimiyeti, bu transferde kilit rol oynuyor. Rui Costa’yı arayan olan Terim, Gedson Fernandes’in bir yıl daha kiralanması için talebesiyle görüştü ve olumlu yanıt aldı

    Bu transferde Galatasaray'ın 2 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonunu masaya koyduğu bildirildi. Benfica ise satın alma seçeneğinin daha yüksek olması gerektiğini aktardı ve pazarlıklar başladı.

    Galatasaray ile Benfica arasında uzun vadeli proje #2

    BENFICA İLE UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ

    İkilinin görüşmesi sadece Gedson özelinde olmadı. Terim, Galatasaray ile Benfica’nın daha kapsamlı bir iş birliğine gitmesini de önerdi.

    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Benfica, gelecek vadeden isimleri Galatasaray’a kiralayabilir. Gelecek oyuncular performansını artırıp iyi bir fiyata satılırsa bundan Galatasaray da gelirler elde edecek.

    Galatasaray ile Benfica arasında uzun vadeli proje #3

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