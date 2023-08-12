Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ın transferini duyurdu Galatasaray, 2002 doğumlu orta saha İlhami Siraçhan Nas'ın transferini açıkladı.

Galatasaray, Ankaraspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Transfere ne kadar ödenecek?

Açıklamanın devamında İlhami Siraçhan Nas'ın maliyetine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

İlhami Siraçhan Nas kimdir? Hangi mevkide oynuyor?

21 yaşındaki oyuncu merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev alıyor. İlhami Sıraçhan Nas, kariyerinde çıktığı 95 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta düzenli forma şansı bulan Nas, Türkiye Kupası ve 2. Lig Playoff maçları dahil olmak üzere 37 maça çıktı, 5 gol atıp 1 asist yaptı.