Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı gündemine aldı Galatasaray, yaz transfer döneminde Barcelona formasını giyen yıldız isim İlkay Gündoğan'a teklifte bulunacak.

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına iki hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa bir hayli yakın olan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında da mücadele edecek iddialı bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, İspanyol devi Barcelona'nın orta sahası İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak istiyor.

Barcelona'ya İlkay için teklif yapılacak

Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı gözüne kestirdi.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Türk asıllı Alman futbolcu için yaz transfer döneminde hamle yapılacak.

Haberde, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'a kesin olarak teklif yapacağı ifade edildi.

Takımın performansını eleştirmişti

Barcelona'da takımın performansına yaptığı eleştirilerle gündeme gelen tecrübeli futbolcu, birçok kez eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Barça'da yaşadığı bu sorunların ayrılık ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

49 maçta forma giydi

Sezon başında kaptanlığını yaptığı İngiliz ekibi Manchester City'den ayrılan 33 yaşındaki isim, bedelsiz bir şekilde Barcelona'ya imza atmıştı.

Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Barcelona'da 49 maçta forma giydi ve 5 gol, 13 asistlik performans sergiledi.