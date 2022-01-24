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    Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona ile görüşüyor

    Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen Galatasaray, son olarak Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena için Katalan temsilcisiyle görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 09:13
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    Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona ile görüşüyor

    Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda yeni bir isim daha gündeme geldi.

    Daha önce Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u yeniden kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar için İspanyol basınından Mundo Deportivo bir iddia ortaya attı.

    Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona ile görüşüyor #1

    INAKI PENA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Habere göre; Galatasaray'ın, La Liga devi Barcelona'nın kalecisi Inaki Pena ile yaptığı görüşmelerde önemli yol katettiği ve bu transferde sona geldiği bilgisine ulaşıldı.

    A Takım'da forma şansı bulamayan 22 yaşındaki genç file bekçisinin, süre alabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Bu anlamda Pena'nın, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılara kiralanma ihtimali bulunuyor.

    Galatasaray, Inaki Pena için Barcelona ile görüşüyor #2


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